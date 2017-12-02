Журналист озвучил дату масштабного наступления РФ на Украину

Журналист ZN.UA Сергей Немырич в своей статье предположил, что после 2019 года Российская Федерация может пойти на масштабное наступление против Украины, передает replyua.net. «Я не исключаю и прямой военной угрозы, так как Россия инвестирует немалые средства в военное строительство. Согласно информации SIPRI, в минувшем году «оборонный бюджет» РФ превысил 70 миллиардов долларов», - подчеркнул он.
В то же время автор отметил, что поводом для наступления могут стать выборы президента в России. «При этом перспектива подобного применения значительным образом увеличится после 2019 года, когда победителем выборов президента станет любой нежелательный для россиян кандидат», - говорится в материале.
Отметим, что украинский военный журналист Юрий Бутусов выразил мнение, согласно которому российская сторона периодически будет идти на обострение ситуации на Донбассе для защиты там «русского мира». Эксперт уверен, что на серьезные боевые столкновения рассчитывать не стоит, так как враг пока не готов к широкомасштабному наступлению, хотя вероятность интенсивных обстрелов велика.