Барта: «Украинская дипломатия стала самым сильным игроком в Европе»

Даниэл Барта, директор Центра евроатлантической интеграции и демократии, заявил о том, что украинская дипломатия стала самым сильным игроком в Европе, который освещает угрозы со стороны России, сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.
«Украинская дипломатия ‒ самый сильный игрок в Европе, освещающий угрозы России, ее «мягкой силы» и влияния через примеры фальшивых новостей и других аспектов гибридной войны. В этом смысле украинское общество настолько проинформировано, настолько осознает природу этой угрозы, и способность России влиять на Украину сейчас гораздо ниже», - заявил Барта. По его мнению, именно украинские политические деятели смогли правильно понять, какая угроза идет от России.
Эксперт подчеркнул, что ему трудно судить, какое влияние оказывает Москва на события в Украине, однако на этом фронте объединились уже все – и гражданское общество, и правительство, и население Украины. Напомним, что ранее Алекс Юнгер, глава британской разведки, заявил о том, что Россия несет самую большую угрозу мировой безопасности, вмешиваясь в политику соседних стран.