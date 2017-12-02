Военная прокуратура пробуксовывает, зато звание у Матиоса растет

Как передает replyua.net, 31 декабря 2015 года Анатолию Матиосу присвоили звание Генерал-лейтенанта. Вчера, через два года, присвоено звание генерал-полковника. По словам известного украинского волонтера и блогера Романа Доника, несмотря на то, что звездочек на погонах Матиоса прибавилось, его работой вряд ли кто-то может быть доволен.
«Какой у Матиоса процент обвинительных приговоров в группах, подозреваемых от майора и выше и эквивалент по министерским посадам? Военная прокуратура успешно занимается только мелочевкой, а все резонансные дела и все дела по чиновникам высоких постов успешно проваливает», – написал Доник. Он отмечает, сколько было резонансных задержаний и пафосных заявлений, но потом все странным образом рассыпается, задержанных отпускают. При этом сам Матиос – постоянный гость на разных телеканалах, где рассказывает о тех вещах, которые не соответствуют действительности.
Роман Доник отмечает, что по последним возбужденным делам, связанным с топливом, вообще все похоже на запугивание, причем публичное запугивание – на камеру одевают наручники, громкие заявления, но это все уже было за все время работы Матиоса, но реального результата нет. Все идет к тому, что ответственные за поставки топлива откажутся ставить свои подписи и закупать топливо.