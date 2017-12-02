валюта
СпецтемаСМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

Украинцы стали намного чаще посещать Польшу

Украинцы стали намного чаще посещать Польшу
Примерно 80 процентов лиц, пересекающих границу между Польшей и Украиной, являются украинскими гражданами. Как передает replyua.net со ссылкой на «Польское Радио», об этом сообщила руководитель Бескидского отдела пограничной службы Польши Анна Михальска. Она подчеркнула, что украинцы начали намного чаще посещать Польшу после того, как Европейский Союз принял решение введении безвизового режима.

«Начиная с 11 июня на польскую территорию на основе паспорта въехало 1,7 млн украинцев, среди которых почти 600 тысяч человек без виз. За такой же период в минувшем году в Польшу въехало 1,4 миллиона граждан Украины, что на 18 процентов меньше», - сообщила Михальска.

Как известно, польские власти на официальном уровне сообщили о начале действия «черного списка» для украинцев. В ответ на это в МИДе заявили, что официальная Варшава, отказав во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, нарушила соглашения, которые удалось достичь на встрече представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
01 дек 2017
10778

Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в

01 дек 2017
5831

Очередная подлость Европы: вице-премьер выступила с разоблачительным заявлением

Европейские страны устали от усилий по прекращению агрессии России. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «5 каналу» озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность

01 дек 2017
5562

Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Как передает replyua.net, украинские информационные ресурсы начали молниеносно распространять информацию о том, что в преддверии акций протеста в столице 3 декабря украинские правоохранители не

Последние новости

В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Тиллерсон и Лавров в Вене

СМИ сообщили о тайных переговорах США с Россией после победы Трампа

Одесские полицейские ограбили инкассаторов

Синоптики: 2 декабря в Украине похолодает

Военная прокуратура пробуксовывает, зато звание у Матиоса растет

Активист: «Вне зависимости от риторики Путина, исход выборов уже известен»

«В Украину» или «На Украину»: гражданин РФ резко осадил сторонников Путина

Политик: «Плотницкому нужно сидеть очень тихо, чтобы остаться в живых»

Украинцы стали намного чаще посещать Польшу

Шульц: «Сообщения о создании большой коалиции в Германии – фальшивка»

«Это дорого обойдется»: американский политолог озвучил заявление о летальном оружии для Украины

В США рассматривают возможность введения миротворцев на Донбассе

Жириновский: «Если начнется обсуждение о вступлении Украины в НАТО, войска РФ встанут на немецкой границе»

Саакашвили сделал громкое заявление о «пьяном Берлускони»

Названы города ЕС, в которые можно попасть по билетам «Укрзалізниці»

В УПЦ раскрыли главную хитрость РПЦ, - подробности

Трамп раскрыл информацию о возможном увольнении Тиллерсона

Украина вынуждена занять 473 миллиарда, - СМИ

У Саакашвили и НАБУ много общего, – блогер

«Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

 Новости за день