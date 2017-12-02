Украинцы стали намного чаще посещать Польшу

Примерно 80 процентов лиц, пересекающих границу между Польшей и Украиной, являются украинскими гражданами. Как передает replyua.net со ссылкой на «Польское Радио», об этом сообщила руководитель Бескидского отдела пограничной службы Польши Анна Михальска. Она подчеркнула, что украинцы начали намного чаще посещать Польшу после того, как Европейский Союз принял решение введении безвизового режима.
«Начиная с 11 июня на польскую территорию на основе паспорта въехало 1,7 млн украинцев, среди которых почти 600 тысяч человек без виз. За такой же период в минувшем году в Польшу въехало 1,4 миллиона граждан Украины, что на 18 процентов меньше», - сообщила Михальска.
Как известно, польские власти на официальном уровне сообщили о начале действия «черного списка» для украинцев. В ответ на это в МИДе заявили, что официальная Варшава, отказав во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, нарушила соглашения, которые удалось достичь на встрече представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши.