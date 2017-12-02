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«Это дорого обойдется»: американский политолог озвучил заявление о летальном оружии для Украины

«Это дорого обойдется»: американский политолог озвучил заявление о летальном оружии для Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли решится наложить вето на передачу летального оружия Украине, так как это ему дорого обойдется. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил политолог из США Питер Залмаев, возглавляющий международную некоммерческую организацию «Евразийская демократическая инициатива». «Вероятно, скоро будет принято положительное решение относительно летального оружия для Киева. С теоретической точки зрения, безусловно, Трамп может заблокировать его, но в результате это ему очень дорого обойдется, поэтому не думаю, что президент США на такое пойдет», - сказал Залмаев.

Эксперт добавил, что Трамп продолжает заявлять о необходимости налаживать отношения с Россией, однако в Конгрессе идет своим путем, сохраняя достаточно жесткую политику по отношению к Москве и поддерживая Украину.

Ранее в Министерстве обороны Литвы приняли решение передать Украине безвозмездно оружие на сумму 1,93 миллиона евро. В том числе, имеются в виду боеприпасы и оружие, которые Литва использовала до вступления в НАТО.
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