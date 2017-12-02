Саакашвили сделал громкое заявление о «пьяном Берлускони»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, назвал Сильвио Берлускони, экс-премьера Италии, «конченым человеком». Как информирует replyua.net, такое заявление от грузинского политика прозвучало в эфире телеканала NewsOne. «Он ко мне в стельку пьяный заявлялся в брюссельскую гостиницу в два часа ночи», - рассказал Саакашвили.
Он отметил, что видел пьяного Берлускони во время проведения одного из европейских саммитов, и этот инцидент произошел через пару лет после того, как в 2008 году российские войска вторглись на территорию Грузии. «Тогда, в принципе, весь Запад меня поддержал. Но Берлускони был единственным, который сказал, что меня надо повесить, как Саддама Хусейна, потому что он друг Путина и они вместе делали бунга-бунга», - заявил политик.
Также он напомнил всем, что медиаструктуры, принадлежащие итальянскому политику, совместно с российским телевидением показали фильм о расстрелах на Майдане, в котором снимались граждане Грузии. Напомним, что этот фильм был снят и показан совсем недавно.