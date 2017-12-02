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Названы города ЕС, в которые можно попасть по билетам «Укрзалізниці»

Названы города ЕС, в которые можно попасть по билетам «Укрзалізниці»Компания «Укрзалізниця» сегодня, второго декабря открывает онлайн-продажи билетов на международные поезда, которые курсируют в государства-члены Евросоюза, о чем информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу перевозчика. В частности, в заявлении отмечается: «Поездами «Укрзализныци» клиенты компании, приобретя билет, смогут путешествовать в такие города Европейского союза как: Кошице, Братислава, Варшава, Сучава, Прага, Вена, Перемышль, Будапешт, Вроцлав и Бухарест». Касательно стоимость проезда, то она будет зависеть непосредственно от курса евро на день приобретения билета.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Минтрансе Российской Федерации заявили, что до конца текущего года все поезда Российской Федерации полностью прекращают свое курсирование по украинской земле, так как составы будут переведены на новую железнодорожную линию, которая построена в обход Украины. В частности, в российском министерстве рассказали, что до конца текущего года по новому направлению будут ездить 62 пары пассажирских, а также 30 пар грузовых локомотивов.
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