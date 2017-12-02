Названы города ЕС, в которые можно попасть по билетам «Укрзалізниці»

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Минтрансе Российской Федерации заявили, что до конца текущего года все поезда Российской Федерации полностью прекращают свое курсирование по украинской земле, так как составы будут переведены на новую железнодорожную линию, которая построена в обход Украины. В частности, в российском министерстве рассказали, что до конца текущего года по новому направлению будут ездить 62 пары пассажирских, а также 30 пар грузовых локомотивов.
Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России
Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в