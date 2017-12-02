В УПЦ раскрыли главную хитрость РПЦ, - подробности

Так, на портале сообщается, что в принятом Архиерейским Собором РПЦ изменении «О внесении изменений и дополнений в Устав РПЦ и иные документы», предложения со стороны митрополита Онуфрия «обросли» дополнениями, которые первый раз за много-много лет очень четко осуждают самостоятельность УПЦ в рамках РПЦ МП. К примеру, в третьем пункте определения отмечается: «На протяжении всей своей жизни и деятельности украинская православная церковь руководствуется Постановлением Архиерейского Собора РПЦ 1990 года «Про Украинскую Православную Церковь», а также Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, утвержденным ее Предстоятелем и одобряется Москвоским Патриархом и всея Руси».
Однако, на самом деле, ранее российская православная церковь не должна была одобрять Устав УПЦ, ведь такого пункта даже в уставе РПЦ нет и не было ранее. Устав украинской православной церкви четко говорит что он утверждается исключительно Собором УПЦ и все на этом, точка. Но в РПЦ утверждают, что обязательно нужно получать одобрение в Москве. Только вот вопрос естественный возникает: если в Киеве находится центр, о чем утверждает сам митрополит Онуфрий, поддержанный Архиерейским Собором РПЦ, то почему же тогда УПЦ обязательно должен проходить процедуру одобрения в Москве?