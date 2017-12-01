«Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

Отмечается, что в Донецкой области на полигоне были проведены впечатляющие учения украинских танкистов. Участия в них принимали военные, которых отвели с передовой. На полигоне солдаты приобретают навыки езды на танках, стрельбы, а также ведения полноценного танкового боя. Главной хитростью танкиста является возможность увидеть соперника первым. Именно это, во время боя предоставляет неопровержимое преимущество.
Стрелять танкистам приходится во время езды, на ходу, ведь всего лишь задержка выстрела на одну секунду может стоить многого для экипажа, и даже жизней. Во время танкового боя стрельбу ведет пара. Один член экипажа перезаряжает, а другой – стреляет. Помимо прочего на полигоне в Донецкой области танкисты тренируются осуществлять более сложные задания. И не проблема, что танкисты проводят тренировки на старой советской технике, ведь во время боя на новой технике после такой старой, будет на порядок легче.