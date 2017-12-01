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Савченко удивила заявлением о причине и условием для завершения войны на Донбассе

Савченко удивила заявлением о причине и условием для завершения войны на ДонбассеНародный избранник Надежда Савченко в очередной раз удивила общество своими скандальными высказываниями. На этот раз, как пишет «112 Украина», внефракционный политик открестилась от недавно озвученных своих же слов о том, что война на Донбассе произошла по причине Украины. Как информирует replyua.net, депутат обвинила в разжигании конфликтной ситуации на Донбассе гаранта Конституции Украинского государства Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина.

При этом в эфире телеканала политик отметила, что конфликт на Донбассе должны закончить «другие политики». В частности, Надежда Савченко заявила: «Войну начала не Украина, а боевые действия начинают политики и они же их и заканчивают. Я озвучила, что войну можно завершить теми политиками, которые не начинали ее, ведь те, кто ее начинал, это Порошенко и Путин, закончить ее не смогут».

В это же время Савченко подчеркнула, что война на Донбассе закончится якобы только при смене обоих или одного из указанных политиков. Но при этом депутат не уточнила, кому именно достанется роль такого миротворца. Депутат ВРУ добавил: «С каких таких пор Петр Порошенко у нас Украиной стал? Это совершенно две разные вещи. Войну Украина не начинала. Войну начинала Россия, а точнее Владимир Путин вместе с Петром Порошенко».
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