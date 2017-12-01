Савченко удивила заявлением о причине и условием для завершения войны на Донбассе

При этом в эфире телеканала политик отметила, что конфликт на Донбассе должны закончить «другие политики». В частности, Надежда Савченко заявила: «Войну начала не Украина, а боевые действия начинают политики и они же их и заканчивают. Я озвучила, что войну можно завершить теми политиками, которые не начинали ее, ведь те, кто ее начинал, это Порошенко и Путин, закончить ее не смогут».
В это же время Савченко подчеркнула, что война на Донбассе закончится якобы только при смене обоих или одного из указанных политиков. Но при этом депутат не уточнила, кому именно достанется роль такого миротворца. Депутат ВРУ добавил: «С каких таких пор Петр Порошенко у нас Украиной стал? Это совершенно две разные вещи. Войну Украина не начинала. Войну начинала Россия, а точнее Владимир Путин вместе с Петром Порошенко».