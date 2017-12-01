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Украина не останется без нового транша ЕС: стала известна сумма

Украина не останется без нового транша ЕС: стала известна сумма
Во время встречи с бизнесменами в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил, что, согласно решению Европейской комиссии, Киев получит макрофинансовую помощь, размер которой составит 1,8 миллиарда евро, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН.

«Европейская комиссия опубликовала коммюнике по результатам переговоров с моим участием в рамках саммита Восточного партнерства. Хотел бы подчеркнуть, что характер этих переговоров был очень непростым. Председатель Еврокомиссии, еврокомиссары в той непростой бюджетной ситуации, в которой на сегодняшний день оказался Европейский союз, приняли важное для нашей страны решение – Украина получит четвертый транш макрофинансовой помощи. Объем его, как я и заявлял, 1,8 млрд евро», - сказал президент.

Однако в коммюнике, которое опубликовали на сайте Еврокомиссии, речь идет о том, что украинские власти не выполнили условия для перечисления Киеву третьего транша в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи. Кроме того, отмечается, что ЕС и Украина заинтересованы в дальнейшем продолжении диалога.
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