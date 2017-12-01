Экстрадиция Онищенко: суд Испании применил к политику меру пресечения, - САП

Как информирует replyua.net, суд Испании обязал народного депутата ВРУ один раз в месяц являться в суд. В свою очередь прокурор Андрей Перов заявил: «Согласно решению испанского суда, к Онищенко применили условное освобождение. Другими словами, к нему применили меру пресечения. Отныне Александр Онищенко обязан каждого первого числа месяца являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию».
В это же время защита народного депутата Онищенко предприняла попытку обжаловать письмо Генпрокуратуры, в котором еще в декабре месяце 2016 года следственные органы просили Испанию об экстрадиции Онищенко. Прокурор подчеркнул: «Если в суд Испании народный депутат Украины не явится, это послужит причиной для объявления его в розыск в государствах Европы». Также, согласно словам прокурора САП, такое постановление было принято судом Испании 13 ноября 2017 года. Ранее уже сообщалось, что Национальная судебная палата Испании отказала Национальному антикоррупционному бюро Украины в аресте и экстрадиции Онищенко.