Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Как передает replyua.net, украинские информационные ресурсы начали молниеносно распространять информацию о том, что в преддверии акций протеста в столице 3 декабря украинские правоохранители не пускают в Украину родственника по линии матери экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сам Саакашвили отрапортовал в Facebook, а украинские «акулы пера» радостно подхватили.
Комментируя эту информацию, украинский публицист и журналист Виталий Портников у себя в Facebook отметил, что его не перестает впечатлять информированность украинской журналистики. По словам Портникова, практически все СМИ рассказывают о том, что в Украину не пускают дядю Михеила Саакашвили, но никто не пишет, что это не просто родственник, а знаменитый Темур Аласания, которого враги отставного президента еще, когда он был руководителем Грузии, называли бывшим полковником КГБ.
Также Виталий Портников отметил, что Темур Аласания был организатором блестящей карьеры племянника и даже покупателем ряда важных объектов грузинской экономики. «Даже, если только малая часть из всех этих обвинений правда, все равно трудно понять, почему всех интересует факт и никого – личность», – резюмировал журналист.