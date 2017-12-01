Влада Іспанії почала екстрадицію депутата-втікача Онищенка

Офіційний Мадрид почав процедуру народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Як передає replyua.net з посиланням на «Громадське», про це під час процедури розгляду справи парламентаря у приміщенні Солом'янського суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов. «У відповідності до рішення суду Іспанії, по відношенню до нього було застосовано умовне звільнення, іншими словами, запобіжний захід. Віднині першого числа кожного місяця йому потрібно з'являтися до суду Іспанії, у якому розглядається питання екстрадиції», - зазначив Перов.
Сторона звинувачення зазначила, що у разі, якщо фігурант «газової справи» відмовиться з’явитися до іспанського суду, у країнах Європи його можуть оголосити у розшук. Підкреслюється, що сторона захисту президента втікача прагне оскаржити лист Генеральної прокуратури України, у відповідності до якого у грудні минулого року слідчі звернулися до Іспанії з проханням екстрадиції нардепа.
Як відомо, 1 грудня 2016 року у СБУ повідомили про початок розслідування у зв’язку з фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.