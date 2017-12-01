Бійці АТО у Львові заблокували приймальню Садового, вимагаючи його відставки

Активісти та бійці антитерористичної операції у Львові сьогодні, 1 грудня, заблокували приймальню міського голови Андрія Садового, вимагаючи його відставки, а також покарання організаторів Львівського форуму з питань безпеки, на якому було показано карту України з «Л/ДНР», інформує replyua.net з посиланням на ZAXID.NET. Вочевидь, учасники акції налаштовані рішуче, оскільки вони заявили, що мають намір чекати Садового у його приймальній «стільки, скільки потрібно». У той же час, прес-служба міськради повідомила, що міський голова сьогодні до кінця дня буде перебувати на Львівському форумі з безпеки. Окрім того, активісти передали свої вимоги секретарю мера. Відомо, що охорону кабінету Садового забезпечували представники муніципальної поліції.
Як повідомили учасники протесту, у відповідності до наявної у них інформації, карта з визнаними «народними республіками «ДНР» і «ЛНР» до Львова буда привезена з Польщі, пише Вголос.
Як відомо, вчора на Львівському форумі безпеки, який організовує міська рада Львова, вивісили карту, на якій частина окупованих територій Донецької і Луганської областей називається «народні республіки Донецька і Луганська».