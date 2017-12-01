На просьбу предоставить «особый статус» УПЦ МП присвоен статус особо закрепощенной

Как сообщает replyua.net, изменения в устав Русской православной церкви, предложенные архиерейскому собору РПЦ предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, которые были призваны помочь УПЦ выглядеть более самостоятельной церковью в Украине, собор утвердил на свой лад, вместо большей самостоятельности увеличил количество запретов церкви в Украине.
Как пишет в своем блоге украинский общественный деятель Юрий Тыщук, даже те признаки самостоятельности, которые имели место по традиции или по факту – грубо нивелировали. «Теперь московские поповские содержанки будут всем врать, что их центр управления в Киеве. А на самом деле церковный суд – высшая инстанция в Москве, устав – утверждается в Москве, епархии создаются или ликвидируются – в Москве и даже первым упоминают Гундяева, а не украинского патриарха», – написал блогер.
По его словам, Онуфрий выклянчил «особый» статус. Хотел замаскировать свое униженное положение, а оно еще только ухудшилось. Юрий Тыщук отмечает, что давно уже пора формировать единую поместную церковь на основе Киевского патриархата – он по факту будет больше любой автокефалии Европы. Придется Константинопольскому патриарху признать автокефалию украинского православия. Только надо будет следить, чтобы снова туда ФСБ в рясах на набилось.