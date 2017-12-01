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«Маски-шоу – стоп»: премьер – предложил, президент – подписал

«Маски-шоу – стоп»: премьер – предложил, президент – подписал
Как сообщает replyua.net, президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 «Маски-шоу – стоп». Это действительно значительный шаг вперед. Там четкие нормы без двусмысленных трактовок, поэтому обойти их вряд ли удастся безнаказанно. Почти все позиции вступают в силу после опубликования, лишь пункт о видео-фиксации всех судебных заседаний, в том числе и процедурных с предоставлением разрешений на следственные действия в отношении бизнеса отложен из-за необходимости выполнить ряд технических процедур и закупок. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.

По его словам, для честного бизнеса главное, что запрещается изъятие системных блоков, производственной документации. Таким образом некоторые особи откровенно уничтожали бизнес конкурентов или использовали «налеты» для шантажа с целью выбить взятки. Также защищаются процессуальные права третьих лиц и много всего другого. У нас часто не выполняются законы, в которых прописано, что надо делать, а здесь основной акцент на том, что правоохранителям делать категорически запрещено. Это более действенный механизм.

«Кто бы что не говорил, но у меня нет оснований для обструкции относительности деятельности премьера. Действительно, это действительно уместный шаг и решение. И есть с чем сравнивать, потому что, когда был нардепом, имел вторую по объему почту среди депутатов. О «маски-шоу» от силовиков там было каждый день», – резюмировал эксперт.
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