Глава МИД Украины раскритиковал Польшу, - причины

Как информирует replyua.net, говоря об актах вандализма, глава МИД Украины припомнил о самом резонансном таком случае, когда в апреле месяце текущего года у в Грушовичах, что у Перемышля, был разрушен украинский памятник, что свидетельствует об уничтожении уважения не к УПА, но к народу Украины. В частности, министр отметил: «Я осудил все до единого акты вандализма в отношении польских памятников в Украине. Однако с польской стороны я что-то не слышал, или не расслышал, может, такого осуждения». В это же время Павел Климкин выразил большую надежду на то, что этот памятник, разрушенный поляками, будет восстановлен, а Польша и Украина таки станут на путь примирения.
Министр добавил: «История нашей страны насчитывает более одной тысяч лет, это общая история. В результате мы должны смотреть на нее глазами историков, а власти стран должны двигаться дальше, идти вперед. Политики обязаны иметь канал государственного общения. Мы должны говорить». Также Климкин подчеркнул, что в ходе переговоров с Польшей Украинское государство будет защищать уважение к украинцам. «Никаких других вариантов нет. Никогда и никто не оправдывал тех отдельных лиц или отдельные подразделения или их методику по отношению к гражданскому населению. Но мы не осуждали, не осуждаем и осуждать не намерены тех, кто боролся и умирал в сердце с Украиной». Он также резюмировал: «Признавать историческую правда никто не должен бояться, однако по отношению к себе должны быть ответственными, к себе и к людям».