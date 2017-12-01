Доктор экономических наук: встреча президента с бизнесом обнадеживает, экономику ждет оздоровление

Встреча бизнес-сообщества с президентом и премьер-министром сегодня преподнесла немало сюрпризов. Во-первых, удивило то, что президент взял на себя лидерство во внедрении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Это и есть первый шаг к большому движению к либеральной налоговой реформе. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет доктор экономических наук, стратег и футуролог Андрей Длигач.
По его словам, несмотря на довольно позитивное заявление главы государства, он еще очень осторожен в своей радости по нескольким причинам: президент предлагает ввести налог да выведенный капитал с 1 января 2019 года, а не с 2018, как предполагалось ранее, что на год оставит страну в налоговой дискреции и коррупции. Кроме того, это скорее будет выглядеть решением под выборы, а не ради спасения и оздоровления экономики. Второй момент, который настораживает, еще необходимо пройти Верховную Раду и снять противодействие со стороны определенных компаний и организаций.
Эксперт отмечает, что также президент четко дал понять, что он поддерживает земельную реформу. Он четко заявил: «Я за рынок земли». В частности, нужно ожидать передачи земель госсобственности от госгеокадастра в районные администрации. «Политический сезон активирован, однако есть большие надежды, что он пойдет на пользу бизнеса и в конечном итоге экономике», – резюмировал Андрей Длигач.