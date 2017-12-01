Савченко «забыла» дату оккупации Крыма, заявив, что войну начали Путин и Порошенко

Народный депутат и Герой Украины Надежда Савченко в очередной раз вышла в люди и заявила, что войну начали Владимир Путин и Петр Порошенко. Савченко не сильно смущают факты, что Порошенко стал президентом, а соответственно и Главнокомандующим ЗСУ, только с 24 мая, а война началась 27 февраля с аннексии Крыма. А горячая стадия военных действий 12 апреля в Славянске. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист и блогер Юрий Луканов.
По его словам, в связи с заявлением Савченко, вспоминается, что в то время, когда Надежда Савченко была еще в российской тюрьме, написал короткий пост-вопросы. Мол, через какое время после освобождения, Савченко свергнут с кумиров, потому что из российского плена так просто не возвращаются, тем более, когда у власти в РФ чекист. Журналист отмечает, что тогда его чуть на куски не разорвали – обвиняли и измене Родине, цинизме, предательстве патриотки.
«Интересно было бы сейчас почитать тогдашних «савченколюбов». Жаль только, что сегодня, как говорится их днем с огнем не отыщешь», – резюмировал Юрий Луканов.