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В Украине с 1 декабря выросли соцвыплаты и прожиточный минимум, - подробности

В Украине с 1 декабря выросли соцвыплаты и прожиточный минимум, - подробностиСтало известно, что с сегодняшнего дня, 1 декабря 2017 года в Украине выросли прожиточный минимум и, соответственно, социальные выплаты для населения, о чем пишет издание «Украинские новости».

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что согласно данным закона «О государственном бюджете на текущий год», для трудоспособных украинцев прожиточный минимум вырос на 4,63 процента, то есть на 78 гривен и достиг 1762 гривен. В том числе, на одно лицо в расчете на месяц с сегодняшнего дня прожиточный минимум был установлен в размере одной тысячи и семисот гривен, то есть, стал больше на 76 гривен. Касательно детей возрастом до 6 лет, то прожиточный минимум с 1 декабря составил 492 гривны, что свидетельствует о его увеличении для данной группы населения на 66 гривен. Дети, возраст которых колеблется от 6 до 18 лет, получили надбавку в размере 83 гривен – до 1860 гривен. Для трудоспособных украинцев прожиточный минимум подняли на 78 гривен до суммы в 1 тысячу и 762 гривны, а для граждан, которые по той или иной причине потеряли возможность работать, прожиточный минимум был установлен на уровне 1373 гривен, то есть, увеличен на 61 гривну.

Примечательно, что из-за изменения прожиточного минимума для граждан, которые потеряли трудоспособность, с сегодняшнего дня был осуществлен перерасчет соцпомощи, размер которой зависит непосредственно от прожиточного минимума.
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