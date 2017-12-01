В Украине с 1 декабря выросли соцвыплаты и прожиточный минимум, - подробности

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что согласно данным закона «О государственном бюджете на текущий год», для трудоспособных украинцев прожиточный минимум вырос на 4,63 процента, то есть на 78 гривен и достиг 1762 гривен. В том числе, на одно лицо в расчете на месяц с сегодняшнего дня прожиточный минимум был установлен в размере одной тысячи и семисот гривен, то есть, стал больше на 76 гривен. Касательно детей возрастом до 6 лет, то прожиточный минимум с 1 декабря составил 492 гривны, что свидетельствует о его увеличении для данной группы населения на 66 гривен. Дети, возраст которых колеблется от 6 до 18 лет, получили надбавку в размере 83 гривен – до 1860 гривен. Для трудоспособных украинцев прожиточный минимум подняли на 78 гривен до суммы в 1 тысячу и 762 гривны, а для граждан, которые по той или иной причине потеряли возможность работать, прожиточный минимум был установлен на уровне 1373 гривен, то есть, увеличен на 61 гривну.
Примечательно, что из-за изменения прожиточного минимума для граждан, которые потеряли трудоспособность, с сегодняшнего дня был осуществлен перерасчет соцпомощи, размер которой зависит непосредственно от прожиточного минимума.