У РФ истерическая боязнь миротворцев на Донбассе – Елисеев

На оккупированных территориях Донбасса развернут классическую миротворческую миссию ООН, а Россия потерпит большое поражение в стремлении навязать свою точку зрения о присутствии миссии. Как перелает replyua.net, об этом в интервью журналистам «РБК-Украина» заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Чиновник отметил, что Москва упорно продолжает играть в свою игру, но реализация миротворческой миссии на Донбассе будет традиционной, а не гибридной, как того хочет Россия.
«Кремль очень хорошо понимает, что миссия, собственно, является инструментом, благодаря которому можно восстановить территориальную целостность и гарантировать возобновление мира на Донбассе. Я подозреваю, что Москва истерически боится введения миротворческой операции на Донбасс, так как это будет означать катастрофическую потерю Россией влияния на все, что происходит в Украине», — сказал Елисеев.
Заместитель главы президентской администрации добавил, что партнеры Украины настаивают на размещении миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, в том числе, на неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы, и без участия агрессора.