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В Украине повысятся тарифы на почтовые пересылки

В Украине повысятся тарифы на почтовые пересылки
С 1 января будущего года «Укрпочта» повысит предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, и средний рост тарифов составит около 16 процентов, сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее решение было зарегистрировано в Минюсте. В НКРСИ заявили, что пересылка почтовых отправлений за границу повысится в цене на 43 процента, а пересылка в пределах Украины – на 12 процентов. Вместе с тем, согласно данным оператора почтовой связи «Укрпочта», стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снизится. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 граммов снизится на 3% до 7,5 гривен, больше всего снизится тариф для отправлений от 2 до 3 кг – на 55% до 25 гривен.

При этом стоимость отправления писем и открыток весом до 50 граммов составит 5 гривен, - цена останется без изменений. Посылки до 1 кг подорожают на 20 процентов, до 2 кг – на 8 процентов, до 4 кг - напротив, подешевеют на 5 процентов.
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