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Политик: «Соседние с Украиной страны постоянно имеют к нам какие-то претензии»

Политик: «Соседние с Украиной страны постоянно имеют к нам какие-то претензии»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, заявил о том, что страны-соседи Украины постоянно имеют претензии к Киеву, и некоторые государства настроены враждебно.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, такое заявление от политика прозвучало в Киеве во время дискуссии на тему «Украинский референдум: уроки истории для будущего». Кравчук подчеркнул, что некоторые соседи Украины стали для нее противниками. «Ну, Россия, враг, – воюет. Польша – хочет управлять Украиной, даже кадры расставляет. Венгрия – говорит, будет драться против нас. Румыния – под вопросом. И так далее. Украина оказалась в окружении стран, которые имеют к нам постоянно какие-то претензии», - отметил политик.

Также бывший президент подчеркнул, что эти страны считают, что Украина должна выставить своих героев врагами, если этим государствам эти герои не нравятся, украинские власти должны называть улицы, как хочется руководству соседних стран. Кравчук заметил, что так происходит, потому что «Украина стоит на коленях».
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