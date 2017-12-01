Кравчук: Украину окружают враги

Украину окружают страны, постоянно предъявляющие к ней претензии. Как передает replyua.net со ссылкой на «112.Украина», такое заявление озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук во рамках дискуссии относительно всеукраинского референдума 1991 года. Со слов политика, страны-соседи Украины предъявляют разные претензии, поскольку «кто-то воюет, кто-то требует определенных названий улиц и так далее».
«Нас окружили одни противники. Российская Федерация – наш враг, воюет. Поляки хотят управлять Украиной, даже кадры расставлять. В Венгрии говорят – будут сражаться против нас. Румыния под вопросом и так далее. Мы оказались в окружении стран, власти которых к нам предъявляют те или иные претензии. Им хочется, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов», - сказал Кравчук, добавив, что основная причина такой ситуации заключается в том, что «мы стоим на коленях». «Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться», - добавил Кравчук.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Ющенко обвинил страны Европейского Союза в финансировании российской агрессии на Донбассе.