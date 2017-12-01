Прогноз политолога: в первой пятерке «За життя!» - Рабинович, Шуфрич и Савченко

Партия «За життя!» Рабиновича – это самый настоящий приговор украинскому обществу, потому что, по сути, партии такой вообще не существует, а рейтинги есть, и довольно высокие. Похоже, что именно на этот проект сейчас делают ставку в РФ. «Оппоблок» их перестал интересовать – поиграли и выбросили. Там все же большой бизнес, а у него свои интересы, которые все чаще не совпадают с кремлевскими. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, сейчас «За життя!» разворачивает кроме своих популистских кампаний еще и компания против «Оппоблока», как ближайших конкурентов в борьбе за свой электорат. По прогнозам политолога, в первую пятерку списка Рабиновича войдут точно сам Рабинович, честолюбие не позволит иначе. Вторым окажется «перебежчик» Нестор Шуфрич – это уже подтверждено, сам Рабинович в эфирах об этом сказал, а Шуфрич уже вошел в его партию. На третьем месте может оказаться Надежда Савченко. Она ходила на митинги Рабиновича, завязана на российским проектом, вела программу на НьюсВан. Возможно даже Шуфрич поменяется с ней местами. На четвертом месте – Евгений Мураев. Он официальный участник проекта, через него легализуют финансирование партии и канала. Сначала именно его тянули на лидера, но «лицом не вышел».
Черновил отмечает, что на счет пятого номера есть вопросы. По логике сюда должен войти Медведчук – он сегодня курирует «За життя!» и активно пытается легитимизировать в украинской политике на теме возвращения наших героев из плена. Но, если восприятие его персоны в «полуватного» электората останется так себе, тогда его могут спрятать во второй пятерке, а на это место также предсказывают Гужву – одиозного кремлевского журналиста, главреда «Страна.юа». Еще в принципе есть шанс, что примут избирательный кодекс, тогда все будет немножко сложнее.