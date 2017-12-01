Только диалог: генерал озвучил единственный способ завершения войны на Донбассе

Генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец в интервью интернет-изданию «Обозреватель» выразил мнение, что Украина должна вести прямые переговоры и с Российской Федерацией, и с главарями самопровозглашенных «Л/ДНР» для прекращения военных действий на Донбассе, передает replyua.net. При этом эксперт убежден, что Киеву необходимо существенно повысить уровень подготовки участников переговоров.
В ответ на вопрос журналиста о том, зависит ли окончание войны от некоторых личностей, и кто мог бы остановить войну, генерал заявил: «Вне сомнений, войну можно было закончить намного раньше. Я считаю, войну могли закончить Путин и Порошенко. Но, увы, четыре года войны продемонстрировало, что мировое сообщество своими неконкретными действиями нам не помогло и вряд ли поможет в будущем». Уманец добавил, что оказывать давление на российского президента Путина – сложная задача, поэтому единственный возможный на сегодняшний день путь – договариваться.
«Если нам не удалось договориться со своими людьми раньше, и этот вопрос уже слишком далеко зашел, думаю, сегодня нужно договариваться и с Донбассом, и с Россией», - ответил генерал.