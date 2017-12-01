Климкин рассказал о планах Киева относительно взаимоотношений с Москвой

На сегодняшний день украинские власти не намерены расторгать с Кремлем дипломатические отношения, а для полноценного контроля людей, которые из РФ въезжают на территорию Украины, предусмотрено введение не традиционных виз, а биометрических. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», с таким заявлением в ходе посещения Ивано-Франковска выступил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.
«Мы рассматриваем перспективу введения визового режима с Россией. Вместе с тем, я всегда был уверен, что, если ставить обычные визы в паспорт, они не выгонят нас из России. Прежде всего, нам нужно ввести на границе биометрический контроль, а также контроль за всеми, кто покидает территорию РФ. Кстати, так поступают в Израиле. Если же этого окажется недостаточным, то будет вводиться биометрическая виза», - сказал Климкин.
Министр добавил, что прекращение Украиной дипломатических отношений с Россией будет способствовать уменьшению защиты украинцев, которые сейчас живут и работают в этой стране. При этом Павел Климкин добавил, что дипотношения с РФ сейчас практически на нулевом уровне.