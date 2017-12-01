Шкиряк: «Не было никакой необходимости запрещать «Сватов» в Украине»

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел, прокомментировал скандал вокруг сериала «Сваты», отметив, что запрещать этот фильм в Украине не было никакой необходимости.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «Прямой», в то же время Шкиряк подчеркнул, что считает абсолютно правильным решение по Федору Добронравову, которому запретили въезд на территорию Украины. «К моему глубокому убеждению, какой-то острой необходимости в запрете сериала, который снят украинскими художниками за украинские деньги, не было. Насколько я знаю, авторы сериала относятся к этому совершенно спокойно и, более того, поддерживают такой запрет. Но возникает определенный диссонанс: на других телеканалах, в частности, на центральных идут откровенно антиукраинские сериалы, где пропагандируется советская армия, где показывают «героических» российских или советских солдат», - отметил советник главы МВД.
По его мнению, в этих фильмах тоже снимаются артисты, которым был запрещен въезд в Украину, и теперь нужно понять, где лежит истина, и необходимо рационально и взвешенно подходить к подобным вопросам, а не рубить с плеча.