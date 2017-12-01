Штаб АТО сообщил о новой победе ВСУ на Донбассе

Подразделением украинских Вооруженных сил удалось улучшить свое тактическое положение на донецком направлении, хотя при этом они строго продолжают придерживаться Минских договоренностей. Как передает replyua.net, такая информация опубликована на странице пресс-центра штаба антитеррористической операции в социальной сети Facebook в качестве комментария сообщения об освобождении от террористов так называемой «ДНР» в поселке Верхнеторецкое.
Отмечается, что при этом цель продвижения военных – улучшение условий наблюдения за вражескими силами и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.
«Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с пунктами которых у них есть право на укрепление или переоборудование своих позиций, перемещение в пределах территорий, установленных в соответствующих документах», - подчеркнули военные.