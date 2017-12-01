Эксперт пояснил, в чем суть налога на выведенный капитал

Как передает replyua.net, в ГФС считают оптимальным введение налога на выведенный капитал во втором полугодии 2018 года. По мнению украинского блогера Юрия Богданова, это антикоррупционно не словом, а делом. Формирование прибыли и игры вокруг формирования прибыли как объекта налогообложения – одна из главных игр «кошки – мышки» между бизнесом и государством. Отсюда появились нормы, которые всегда приводят к тому, что реальный и номинальный финансовый результат на самом деле различны, а должно сойтись, так как шансов на нормализацию системы расчета финрезультата нет, то данный вариант решения проблемы – лучший из доступных.
По мнению блогера, также налог на выведенный капитал будет стимулировать экономику и внутренние инвестиции. Реинвестирование нераспределенной прибыли в рамках самого предприятия – лучший из доступных способов удержать деньги в стране и пустить их на развитие бизнеса, рост зарплат, обучение кадров, что, в свою очередь, повышает и базу налогообложения по другим направлениям. Это конкурентное преимущество для Украины относительно подавляющего большинства стран, для практически любого иностранного инвестора. И, чем выше технологический уровень размещаемого производства – тем больше для него это преимущество значимо. Риски, понятное дело, тоже есть, но они минимизируемы при желании.
«Конечно, налог на выведенный капитал – не панацея и не «золотая таблетка», но это, пожалуй, самое рациональное решение для очень многих проблем отношений Бизнес-Государство и самое доступное прямо сейчас», – резюмировал блогер.