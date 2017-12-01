В империи этого не поймут: эксперт пояснил, почему украинцы являются националистами

В независимой Украине и России, которая является наследницей империи, национализм понимают по-разному. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил руководитель отдела Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.
Он отметил, что отношение к национализму в России до событий революции, в Советском Союзе и в современной Российской Федерации является «совершенно одинаковым». «Все дело в том, что это многонациональная страна, в которой понятие патриотизма было использовано для того чтобы сплотить население, а национализм, с их точки зрения, способен разъединить население и угрожает единству страны - именно такой страны, которая является империей», - пояснил историк.
При этом эксперт добавил, что «для украинца быть националистом – это совершенно естественно, поскольку Украина, в своем желании вырваться из «братских объятий», была вынуждена говорить о своей нации, о сплочении в рамках нации, а патриотизм для украинцев был признаком империализма. Сейчас, говорит Кульчицкий, понятия национализм и патриотизм в Украине фактически являются идентичными.