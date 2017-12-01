Агентам НАБУ может завидовать сам Ахметов

Как передает replyua.net, немало сил и финансов было вложено в Украине для создания независимых прозрачных антикоррупционных органов, которые бы могли искоренить коррупцию в Украине, в первую очередь, в верхних эшелонах власти. Многие в Украине поверили в работу детективов НАБУ, считая, что старая система не хочет так просто сдавать свои позиции и вставляет пакли в колеса новому ведомству, но череда скандалов, в которых фигурируют работники НАБУ опять получила свое продолжение.
В сети появились фото дорогих автомобилей и элитных домов под Киевом, которыми владеет агент НАБУ «Катерина». В ходе обысков у агента НАБУ «Катерна» нашли три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati.
Как пишет в своем блоге украинский журналист Дмитрий Вовнянко, после просмотра фото дорогих автомобилей, может сложиться мнение, что эти роскошные авто принадлежат Ахметову или сыну Порошенко, но это – «обычные» машины из гаража «агента Катерины», сотрудницы НАБУ Екатерины Сивоконь, той же, участвовавшей в задержании депутата Розенблатта. Под такие машины нужен соответствующий гараж – и он у агента есть, как раз на ее даче в Конче-Заспе.