Очередная подлость Европы: вице-премьер выступила с разоблачительным заявлением

Европейские страны устали от усилий по прекращению агрессии России. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «5 каналу» озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
«Я считаю, что усталость является, в первую очередь, от определенной такой немощи за те усилия, которые были сделаны Европейским союзом в течение всего этого времени, в том числе, относительно противодействия российской агрессии против Украины, ну, по их мнению. Мы знаем, что мы имеем меньше потерь, мы помним Дебальцево, как это было страшно, в каких количествах гибли наши ребята, и если мы сможем сохранить хотя бы одну человеческую жизнь, то мы от этого счастливы», – сказала она, добавив, что оценка некоторыми европейцами ситуации не совсем правильная.
«Для жителей Европы все больше в некоторых странах, некоторые отдельные политические силы стараются активно раздувать вопрос о финансовых потерях, которые они имеют в связи с тем, что санкции продолжаются, но они ничего не дают. Я думаю, что это манипуляция, поскольку уставать нужно было бы от России», – отметила Климпуш-Цинцадзе.