Убегал от Порошенко: венгерский премьер опозорился в Брюсселе

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в Брюсселе все время пытался избегать встречи с главой украинского государства Петром Порошенко. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», такое заявление озвучил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.
«Откровенно говоря, мне смешно было наблюдать, как в бельгийской столице премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно избегал встречи с нашим президентом. Как только глава государства где-то появлялся, Орбан тут же куда-то сбегал. В конечном итоге, ему не удалось избежать встречи с президентом Украины, состоявшийся разговор был очень содержательным», - рассказал он. Вместе с тем, по словам Елисеева, у Порошенко не теряют надежду найти с Будапештом общий язык.
«Я уверен, что в результате победа окажется на стороне здравого смысла и мы найдем с ними общий язык. К тому же, в скором времени Венецианская комиссия должна предоставить по закону об образовании, в том числе касательно статьи 7. И как мы уже не раз заявляли, мы готовы внимательно рассмотреть все рекомендации, которые будут в тех выводах», - подчеркнул Елисеев.