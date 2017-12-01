«Закончат не они»: Савченко назвала зачинщиками войны на Донбассе Путина и Порошенко

В интервью журналистам телеканала «112.Украина» внефракционный народный депутат Надежда Савченко попыталась опровергнуть свое заявление о том, что войну на Донбассе начала Украина и подчеркнула, что, с ее точки зрения, инициаторами начала военных действий являются президенты РФ Владимир Путин и Украины Петр Порошенко, передает replyua.net. Также парламентарий добавила, что закончить военный конфликт нужно «другим политикам».
«Не Украина начала войну, а войны начинают политики и политики их заканчивают. Я заявила, что война может закончиться по инициативе тех политиков, которые ее не начали, потому что те, кто ее начинали, Путин и Порошенко, не смогут ее закончить», - уверена Савченко. Вместе с тем, депутат добавила, что война на Донбассе закончится только после того, как произойдет смена одного или двух политиков.
«С какой кстати у нас господин Порошенко стал Украиной? Речь идет о совершенно разных вещах. Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко», - добавила Савченко. Ранее она выступила с заявлением, что у Украины появится шанс на развитие только после того, как власть будет вынесена на эшафот.