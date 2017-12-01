«Нужно извиниться»: в Украине в конфликт с Польшей «подлили масла в огонь»

Польше необходимо извиниться перед Украиной на официальном уровне, и сделать это должны чиновники этой страны на всех уровнях. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «5 канала» озвучил Святослав Шеремета, занимающий должность ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти.
«Вне сомнений, нужно достигать договоренностей на самом высоком уровне. И это на самом деле важно, чтобы диалог проводился при участии глав государств, президентов, глав правительств, высокопоставленных чиновников. Однако нужно понимать, что диалог будет проводиться и на среднем, и на низком уровнях. То есть, понимание нужно найти со всеми», - пояснил он. «В очередной раз отмечаю, что наши польские коллеги должны извиниться», - добавил Шеремета.
Напомним, что именно Святослав Шеремета стал первым украинским гражданином, которого не пустили на территорию Польши из-за его высказываний. В интервью журналистам он утверждал, что ехал в город Ланцут (Польша) в сопровождении делегации общества Надсянья.