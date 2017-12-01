5 миллиардов тонн: стало известно об опасных отходах, накопившихся в Украине

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что на территории страны накопилось огромное количество опасных отходов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Кабмином была утверждена Национальная стратегия обращения с отходами до 2030 года, которая направлена на увеличение количества перерабатываемых отходов, а также на сокращение количества захоронения.
«Создается впечатление, что Украину систематически, десятилетиями заваливали мусором. Только кое-где появлялись комплексы по переработке, единицы есть успешных проектов в Украине, а все остальное, от безответственности, захламлено и завалено мусором. Это все нам нужно разгребать», - заявил премьер-министр. Остап Семерак, министр экологии, в свою очередь, отметил, что на территории Украины накоплено порядка пяти миллиардов тонн отходов, и все они опасные.
Также министр добавил, что большинство этих отходов сейчас хранятся в ненадлежащем состоянии. Особую группу опасных отходов составляют непригодные и запрещенные химические средства защиты растений, по официальным данным их остаток составляет около 8,5 тысяч тонн.