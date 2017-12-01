Климкин поехал на Закарпатье, чтобы «снять языковое напряжение»

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, отправился на Закарпатье, в Ужгород и Берегово, где он будет «снимать языковое напряжение», информирует replyua.net cо ссылкой на ТСН.
Отмечается, что 1 декабря, в пятницу, глава МИД собирается в Ужгороде и Берегово провести переговоры с представителями местной власти, венгерской общины, а также с педагогами, чтобы обсудить новый закон об образовании и языковые вопросы. Языковым законом, который предусматривает постепенный переход на украинский для школьников из семей с иностранными корнями, Будапешт настолько недоволен, что это уже переросло в скандал на государственном уровне. Ранее венгры пообещали, что пока закон в Украине не отменят, они будут блокировать любые попытки Киева евроинтегрироваться.
Украинская сторона при этом отмечает, что власти Венгрии к переговорам готовы, однако Киев будет настаивать на том, что закон об образовании – это внутренние дела страны, в которые венгерские власти не должны вмешиваться. Напомним, что закон об образовании был принят в Украине в конце сентября этого года.