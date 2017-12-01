валюта
СпецтемаЗвезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Климкин поехал на Закарпатье, чтобы «снять языковое напряжение»

Климкин поехал на Закарпатье, чтобы «снять языковое напряжение»
Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, отправился на Закарпатье, в Ужгород и Берегово, где он будет «снимать языковое напряжение», информирует replyua.net cо ссылкой на ТСН.

Отмечается, что 1 декабря, в пятницу, глава МИД собирается в Ужгороде и Берегово провести переговоры с представителями местной власти, венгерской общины, а также с педагогами, чтобы обсудить новый закон об образовании и языковые вопросы. Языковым законом, который предусматривает постепенный переход на украинский для школьников из семей с иностранными корнями, Будапешт настолько недоволен, что это уже переросло в скандал на государственном уровне. Ранее венгры пообещали, что пока закон в Украине не отменят, они будут блокировать любые попытки Киева евроинтегрироваться.

Украинская сторона при этом отмечает, что власти Венгрии к переговорам готовы, однако Киев будет настаивать на том, что закон об образовании – это внутренние дела страны, в которые венгерские власти не должны вмешиваться. Напомним, что закон об образовании был принят в Украине в конце сентября этого года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Запрет «Сватов»: в «Квартале 95» выступили с угрозами

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
30 ноя 2017
9756

СМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

В ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который начался сегодня, 30 ноября в Минске, представители прессы заметили, что российский президент Владимир Путин прибыл к Лукашенко

30 ноя 2017
8985

Своим протестом нардепы закрыли Мураеву рот в разгар прямого эфира

Как сообщает replyua.net, одиозный нардеп Евгений Мураев решил устроить бенефис на собственном телеканале, при этом не просчитал один момент – для того, чтобы бенефис состоялся, нужно было продюсерам

30 ноя 2017
6999

Блогер: теперь к Саакашвили должны возникнуть вопросы – есть грань, которую не может переступить нормальный человек

В сети полным ходом идет обсуждение пикантных фото лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили с привлекательной незнакомкой, которую фотограф сумел сфотографировать только со спины. При этом

30 ноя 2017
6133

Пономарь: «В последний день осени несколько хороших новостей для Украины»

На календаре уже последний день осени, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политический обозреватель

Последние новости

Блогер: 1-е декабря 1991-го стал ключевым днем в истории Украины – перед нами был чистый лист и столбовая дорога возможностей

В РФ инициируют «Нюрнберг» для «нацистской Украины»

Телеведущий назвал неожиданную причину запрета сериала «Сваты» в Украине

На протяжении всего лета Трамп требовал республиканцев прекратить расследование Рашагейта

«Закончат не они»: Савченко назвала зачинщиками войны на Донбассе Путина и Порошенко

Берлускони снова предстанет перед судом

Карпенко: простая схема кума Путина опять сработала

5 миллиардов тонн: стало известно об опасных отходах, накопившихся в Украине

«Нужно извиниться»: в Украине в конфликт с Польшей «подлили масла в огонь»

Между Тиллерсоном и Трампом наметились серьезные разногласия, - Госдеп США

Климкин поехал на Закарпатье, чтобы «снять языковое напряжение»

«Евросоюз – это крупнейший кредитор России в Крыму и в войне на Донбассе», - политик

Журналист: «В Вашингтоне наступают веселые времена. Лично я такого не припомню»

Песков: «Власти США хотят рассорить Путина с бизнес-элитой»

Илларионов: «Либо США не знают, что происходит в Украине, либо делают только вид»

Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

Межигорье государству не возвращали, здания до сих пор принадлежат Януковичу - ГПУ

Над админзданиями Луганска появились флаги РФ

Блогер: о чем можно говорить с человеком, который обзывает мою страну проституткой?

В УПЦ КП опровергли сообщение об обращении Филарета к РПЦ с просьбой о помиловании

 Новости за день