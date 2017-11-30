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Межигорье государству не возвращали, здания до сих пор принадлежат Януковичу - ГПУ

Межигорье государству не возвращали, здания до сих пор принадлежат Януковичу - ГПУПо настоящее время только одна территория Межигорья является имуществом государства, но вот здания, которые на ней располагаются, не являются собственностью Украины, о чем заявил председатель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет replyua.net со ссылкой на «Громадське радио». По словам правоохранителя, недвижимость в Межигорье до сих пор принадлежит компании «Танталит».

Так, по словам Горбатюка, по настоящее время здания на территории резиденции принадлежат предприятию «Танталит» и бежавшему из Украины горе-президенту Виктору Януковичу. При всем этом недвижимость находится под арестом в рамках уголовного дела. «Решение по этим зданиям может быть принято исключительно по итогам судебного рассмотрения уголовного дела по отношению к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а также тех граждан, которые ему помогали завладеть Межигорьем».

Насколько известно, ранее уже неоднократно сообщалось, что Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение вернуть в государственную собственность Межигорье - резиденцию бывшего президента Виктора Януковича.
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