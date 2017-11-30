Межигорье государству не возвращали, здания до сих пор принадлежат Януковичу - ГПУ

Так, по словам Горбатюка, по настоящее время здания на территории резиденции принадлежат предприятию «Танталит» и бежавшему из Украины горе-президенту Виктору Януковичу. При всем этом недвижимость находится под арестом в рамках уголовного дела. «Решение по этим зданиям может быть принято исключительно по итогам судебного рассмотрения уголовного дела по отношению к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а также тех граждан, которые ему помогали завладеть Межигорьем».
Насколько известно, ранее уже неоднократно сообщалось, что Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение вернуть в государственную собственность Межигорье - резиденцию бывшего президента Виктора Януковича.