В УПЦ КП опровергли сообщение об обращении Филарета к РПЦ с просьбой о помиловании

В частности, пресс-секретарь, архиепископ Евстратий заявил: «В Интернете активно распространяется информация провокационного характера, не соответствующая действительности». При этом священник отметил, что Филарет никогда в жизни не делал подобных заявлений и никому никаких писем не направлял и направлять не собирается, ведь он не считает себя виновным в нарушении канонов по тем обвинениям, по которым в 1997 году российская православная церковь предала его анафеме.
Напомним, ранее сегодня в средствах массовой информации появились сообщения, что на Архиерейском соборе в Москве было зачитано обращение экс-киевского митрополита Филарета, в котором он, как сообщалось, просил РПЦ МК о помиловании и призывал устранить раскол.