На админздания Луганска вывесили флаги России

По информации «Новой газеты», сегодня, 29 ноября, на многих административных зданиях оккупированного Луганска появились флаги Российской Федерации, отныне дополняющие флаги непризнанной «ЛНР», передает replyua.net. В то же время, отмечается, что никаких заявлений политического характера о том, что необходимо входить в состав России.
«Леонид Пасечник, который временно исполняет обязанности руководителя республики, не был активным на публике после того, как его кандидатура была утверждена в Народном совете. Все министры, которых назначил ушедший в отставку Игорь Плотницкий, находятся в состоянии неопределенности, так как официально заявлений и распоряжений относительно их не было», – отмечает издание.
В то же время, источники издания добавили, что появление российских флагов — это самодеятельная инициатива, которую не санкционировали в Москве. Флаги вывешены по приказу Игоря Корнета, как утверждают в самом «МВД». Политика Кремля по отношению к самопровозглашенным республикам Донбасса после путча в Луганске принципиально не изменилась и базируется на Минских договоренностях. «Важных новостей по данному поводу можно ждать по итогам очередных переговоров между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, которые анонсированы на начало 2018 года», – подытожила газета.