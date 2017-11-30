Игра со взяткой грозит детективам НАБУ 7 годами за решеткой

Детективы НАБУ, которых сегодня задержали, нарушили Уголовный кодекс – преступление по статье 370 УК, наказывается лишение свободы от 3 до 7 лет. Этой нормы от Украины требовали соблюдать в Совете Европы. Такой запрет действует во всех цивилизованных странах мира. В соседней Польше недавно осудили правоохранителей за провоцирование взятки к реальному тюремному сроку. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Уколов.
Он отмечает, что по такой же схеме в 2010-м давили на народного депутата Андрея Парубия, когда подбросили его сестре, которая работала мелким служащим в Налоговой, пачку меченых денег. По мнению Уколова, один из мотивов НАБУ был догнать прокуратуру по количеству задержанных взяточников. По счетчику на сайте ГПУ по делам о взяточничестве уже зарегистрировано 9144 преступления, причем по 2803 делам завершено досудебное следствие, а в 815 случаях уже получено приговор суда. Зато в НАБУ завершено следствие лишь в 97 делах и до сих пор нет ни одного приговора суда.
«Вполне логично, что пострадавший чиновник обратилась не по полицию, а в СБУ, ведь речь шла об иностранцах, которые хотели получить украинский паспорт и предлагали немалые средства для этого», – резюмировал Виктор Уколов.