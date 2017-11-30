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МИД: Киев готов к диалогу по языковой статье

МИД: Киев готов к диалогу по языковой статье
Украинская сторона не намерена признавать ультиматумов в вопросе внедрения закона «Об образовании», но все же власти страны готовы вести широкий диалог с представительством проживающих в Украине общин. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина. «Мы не принимаем ультимативного тона, а также каких-либо заявлений. Я убежден, что в Венецианской комиссии, которой на проверку был направлен закон, подтвердят, что знание украинского языка важно», - заявил Климкин.

Министр также добавил, что Киев будет обсуждать с представителями венгерской и румынской общиной имплементацию закона. «Это дело Украины, что мы хотим делать и каким образом мы будем делать. Мы будем обсуждать это с общинами - и венгерской, и румынской», - уточнил он.

«Для нас Закарпатье – это пример европейского взаимодействия общества. Нельзя лишить шанса у тех людей, которые из-за недостаточного знания украинского языка не могут понять, в какой стране они живут, чтобы иметь возможность поступить на госслужбу, в политику», - отметил Климкин.
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