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Ситник покине свій пост раніше, ніж буде відкрито кримінальне провадження, - прогноз експерта

Ситник покине свій пост раніше, ніж буде відкрито кримінальне провадження, - прогноз експерта
Якщо буде доведено факт злочину і проти директора НАБУ Артема Ситника буде відкрито реальне кримінальне провадження, то в суді повинні згідно з КПК, обирати запобіжний захід. Ми звикли до другої частини: арешт, арешт з правом застави, поруки, особисте зобов'язання, підписка про невиїзд, вилучення закордонних паспортів. Але ж є ще перша частина процедури – це можливе прийняття рішення про відсторонення особи від виконання службових обов'язків і займаної посади. Як передає replyua.net, про це в ефірі одного з телеканалів розповів політолог Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що, коли розглядалася справа Насірова, то цього рішення суд не приймав, тому що уряд сам проголосував за його відсторонення. У багатьох випадках, коли суть злочину і професійна діяльність не перетинаються, такі рішення теж не виносяться, але для керівника правоохоронного органу з особливим статусом і мега-повноваженнями це повинно бути аксіомою. Тарас Чорновіл підкреслив, що тут і починається найголовніше. Рішення про НАБУ за підсудністю повинен розглядати Солом'янський суд Києва, а його Ситник вже так «видресирував», що там і чхнути бояться. Тому те, що юридично має бути струнко, чітко і просто, у нас переважно буває складно і непереборно. Хіба що доведеться чекати, коли судова реформа дійде до судів першої інстанції.

На думку політолога, Ситник сам не проявить бажання довго перебувати в своєму кріслі. Він почав працювати з грубим порушенням законів і це могло сходити з рук, але, коли байдуже поставився до міжнародних конвенцій та рішень Європейського суду з прав людини, то на це навіть пані посол США засумнівалася, чи потрібен їй такий «сюрприз», тим більше, що їй все одно з часом залишати нинішню посаду, а в Держдепі і ФБР вже нові люди.
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