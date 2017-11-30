Политолог: заявления Геращенко – начало многоходовки Авакова

Заявление советника министра МВД Антона Геращенко о том, что Порошенко не собирался выполнять Минские соглашения, когда их подписывал, – это действительно за пределами разумного. Всем и так хорошо известно для чего Украина пошла на Минские договоренности, все знают, что мы и не планировали спешить с выполнением политических договоренностей. Кому, как не Порошенко, удобнее было бы заявить: «Почему вы на меня нападаете, я просто обманул Путина», но он пару лет терпит нападки и молчит, потому что такие провокационные высказывания от любого должностного лица – это пас Путину в его борьбе за снятие санкций. Ведь санкции на Россию наложили не из-за агрессии, не за поддержку терроризма, не за преступления, обстрелы, а за «невыполнение Минских договоренностей. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил политолог Тарас Черновил.
По его словам, чего только стоит будущая цитата Лаврова: «Господа, у вас нет больше никакого морального права продолжать политику санкций. Нас наказывают за то, что мы не выполняем Минские соглашения. Это не правда, мы стараемся, может не всегда своевременно убеждать ополченцев Донбасса, но мы никогда от своих обязательств не отказывались, а киевские власти в лице полномочно представителя парламентской коалиции некоего Антона Геращенко заявляют, что они и не планировали исполнять эти договоренности. Они прямо смеются над нами и над вами, господа, заявляя, что всех нас вместе обманули. После того, если, сохраните санкции против нас, то вводите их так же и против киевских властей». Тарас Черновил отметил, что он не предполагает, а занет точно, что практически дословно этот текст будет звучать на десятках различных площадках, сначала от Лаврова, а затем от всяких Земанов. Именно этот аргумент может помочь вернуть Россию в зал ПАСЕ.
Политолог отметил, что поэтому, послушав Геращенко, хочется сказать, что иногда лучше жевать, чем говорить. «Я на самом деле хорошо понимаю, для чего весь этот поток сознания от Авакова и Геращенко. Сейчас президенту и министру Климкину придется, чтобы санкции не сняли и не ослабили доказывать, что это только слова какого-то нардепа, а настоящая позиция государства и власти «неуклонное выполнение». И мы, и россияне, и европейцы понимают, что это дипломатическая дуэль и не более», – отметил Черновил. Он добавляет, что здесь выскакивает на сцену вся наша «демократическая оппозиция» и начинает кричать: «Зрада» – они хотят статус террористам дать их амнистировать и привести в Верховную Раду!», а параллельно опять вылезет Аваков и начнет жаловаться: «Как жаль, а я думал, что у президента больше патриотизма. Голосуйте за «Народной Фронт» - единственную патриотическую партию в Украине!».