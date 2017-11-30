«Саакашвили ведет себя как пьяная хабалка на базаре», - блогер

В это же время блогер добавил: «Если мы стремимся к тому, чтобы нас в мире уважали то прежде всего, нужно уважать самим себя. И, кстати, мы можем ругать свою власть, однако это нами выбранная наша власть. Если мы накосячим самостоятельно, то и исправим тоже сами. Но нам не надо рассказывать извне, что нам нужно делать и как. И, тоже важно, журналисты наши, они ведь наши тоже. Если не нравятся – в других странах тоже есть журналисты, к примеру, в Грузии, где реформированные суды».
Йованович выступила с громким заявлением по строительству Керченского моста
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности, заявила, что строительство в оккупированном Крыму может в