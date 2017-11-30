Синоптик рассказала о «европейской зиме» в первый день декабря

Завтра, в первый день зимы, в Украине будет теплая погода, а в южных регионах страны столбики термометра покажут примерно +13 градусов. Как передает replyua.net, такую информацию на своей странице в соцсети Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко. «Дожди, ветряная погода, коварные дороги и тротуары, сырость… В целом, влажность, теплом на юге, холодом на западе и востоке - пестрым калейдоскопом синоптическим начинается в Украине зима», - пишет Диденко. Она добавила, что на территорию Украины идет настоящая «европейская» зима, а значит она будет теплой.
«1 декабря погода будет теплой. В дневные часы в большинстве областей + 4 + 10 градусов, на юге + 5 + 13 градусов. На Западе и Востоке – чуть холоднее - 0 + 4 градуса», - отметила Диденко. Эксперт сообщила, что погода завтра будет преимущественно дождевой. В регионах, где будет мокрый снег, столбики термометра покажут в пределах нуля.
«Днем в западных областях в Луганской области и в Приазовье - без существенных осадков. Ветер штормовой силы будет едва не сбивать с ног, разве что в западных областях он будет просто умеренным. В Киев зима придет с дождями, сильным ветром и температурой воздуха до +5, +6 градусов», - сообщила синоптик.