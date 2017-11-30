«Л/ДНР» объединятся? В Украине озвучен печальный прогноз о Донбассе и окончании войны

После того, как бывшего главу так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого отстранили от занимаемой должности, появилась вероятность скорого слияния данного незаконного образования с «ДНР», а военные действия на Донбассе будут продолжаться еще несколько лет. Как передает replyua.net, такое заявление озвучила в интервью журналистам издания «Апостроф» блогер и писатель Олена Степова.
«Возможно, Плотницкий из-з этого и ушел, поменял навязанную ему игру в свою пользу. На самом деле, если произойдет объединение с «ДНР», Луганская область потерпит большие экономические потери. К тому же, даже военные, то есть те, кто воюет в террористических группировках Луганска, уже утверждают о том, что они станут мясом, а в «ДНР» их поставят на передовую, а сами будут прятаться за их спинами», - пояснила блогер. Она добавила, что ОРДЛО хотят ликвидировать, однако для этого потребуется не один год.
«ОРДЛО скоро прекратит свое существование. Но для того, чтобы это полностью завершить – недостаточно просто вывести войска. Закончить войну таким образом невозможно. Там накопилось уже столько оружия, что даже при условии вывода войск там будет еще чем воевать года три», - считает Степова.