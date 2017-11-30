Запрет «Сватов»: в «Квартале 95» выступили с угрозами

Студия «Квартал 95», которая является создателем скандального сериала «Сваты», выступила с заявлением в связи с решением СБУ о запрете его показа, в котором отмечается, что ее представители «будут обращаться в международные судебные инстанции», передает replyua.net.
В тексте заявления, опубликованном на сайте ТСН, речь идет о том, что «Сваты» - это серил украинского производства, который снят в Украине давал работу нескольким сотням украинских кинематографистов, пополнял украинскую государственную казну. «Мы настаиваем на том, что это украинский продукт, несмотря на высказывания некоторых государственных чиновников от кино. Этот сериал получил ряд профессиональных премий в Украине и мире - 12 премий «Телетриумф», награды «Телезвезда», принимал участие в престижных международных фестивалях, где завоевал рейтинги. Это всемирно популярный сериал, который продвигает Украину на международной арене», - написали авторы сериала.
В «Квартале 95» намерены отстаивать свои права в международных судах до тех пор, пока не будет завершен процесс формирования четкой и прозрачной системы регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине.